Prazo para sacar cotas do PIS/Pasep termina neste sábado

Termina neste sábado, 5, o prazo para que 10,4 milhões de pessoas possam sacar as cotas do PIS/Pasep, antes que o valor retorne ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O montante soma em R$ 25,5 bilhões.

Devem sacar o valor os trabalhadores que tiveram carteira assinada na iniciativa privada ou como servidor público entre os anos de 1971 a 1988, e que não retiraram o valor. No caso de trabalhadores que morreram, o saldo pode ser retirado pelos herdeiros comprovados.

O saque começou a ser disponibilizado no dia 7 de junho e até o momento, somente R$ 745 milhões do total foram resgatados até 30 de junho, totalizando 513 mil pagamentos feitos pelo banco. As informações são da Caixa Econômica Federal.

O valor médio das cotas é de R$ 2,3 mil, mas o saldo individual de cada um vai depender de quanto tempo a pessoa trabalhou no período e qual era o salário naquele momento. Os trabalhadores formais podem consultar e solicitar o saque de valores relativos ao PIS por meio do aplicativo do FGTS, da Caixa Econômica Federal, ou se dirigir até uma agência do banco.