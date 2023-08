Preços da gasolina e do etanol caem pela 4ª semana seguida no Brasil

Segundo levantamento da Agência Nacional de Petróleo (ANS), divulgado nesta sexta-feira, 4, os preços da gasolina e do etanol ficaram mais baratos nos postos de combustíveis do Brasil pela quarta semana seguida.

Entre os dias 30 de julho e 05 de agosto, o valor médio de revenda gasolina comum foi de R$ 5,52, contra R$ 5,55 na semana anterior. A gasolina aditivada também ficou mais barata, saindo de R$ R$ 5,73 para R$ 5,70.

O maior preço da gasolina registrado foi de R$ 6,28 por litro em Manaus, no Amazonas. O menor preço, de R$ 5,70 em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

O preço médio do etanol no Brasil caiu de R$ 3,68 para R$ 3,62. Os menores valores foram encontrados em Cuiabá, em Mato Grosso, onde o combustível era vendido a R$ 3,24, e em São Paulo, com custo médio de R$ 3,43.

Já o litro do diesel voltou a subir após 25 semanas e foi encontrado nos postos, em média, a R$ 4,94. A alta foi de 0,41% frente aos R$ 4,92 da semana anterior. O valor mais caro encontrado pela agência na semana foi de R$ 7,19.