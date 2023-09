Preços médios da gasolina e do etanol registram leve queda, diz ANP

Um levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aponta que os preços médios da gasolina e do etanol registraram leve queda na última semana, após sequência de aumentos. A pesquisa é referente à semana de 27 de agosto a 2 de setembro.

A gasolina foi comercializada, em média, a R$ 5,87. O recuo foi de 0,17% frente aos R$ 5,88 da semana anterior, segundo os dados da ANP. O preço máximo do combustível encontrado nos postos foi de R$ 7,62. O preço médio do etanol, por sua vez, caiu para R$ 3,65 na última semana. O recuo foi de 0,27% em relação aos R$ 3,66 da semana anterior. O preço mais alto identificado pela ANP foi de R$ 6,37.

Já o litro do diesel teve a quinta alta consecutiva e foi encontrado nos postos, em média, a R$ 6,03. O aumento foi de 1,69% frente aos R$ 5,93 da semana anterior. O valor mais caro encontrado pela agência na semana foi de R$ 7,75.

A Petrobras anunciou no dia 15 de agosto um aumento nos preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras, que passou a valer no dia seguinte. O litro da gasolina teve uma alta de R$ 0,41, chegando a R$ 2,93. O litro do diesel vai subir R$ 0,78, passando a R$ 3,80.