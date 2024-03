Prefeitura de Amargosa anuncia atrações do São João 2024; confira | A TARDE

Há três décadas de festejos, o São João de Amargosa é conhecido por ser uma das festas juninas mais tradicionais do Nordeste. Buscando celebrar as raízes forrozeiras e a tradição regional, o prefeito da cidade, Júlio Pinheiro (PT), anunciou nesta sexta-feira, 8, a edição 2024 com atrações como Flávio José, Lauana Prado e Xand Avião.

Com o tema “São João Raiz - Aqui o forró tem história”, os festejos acontecem do dia 19 a 24 de junho, com três tipos de palco. Na grade de atrações do palco principal, a Praça do Bosque, estão confirmados os shows de Estakazero, Flávio José, Geraldo Azevedo, Heitor Costa, Henry Freitas, Lara Amélia, Lauana Prado, Magníficos, Marília Tavares, Mateus & Kauan, Santanna, Tayrone, Xand Avião e Waldonys.

Este ano, a Vila Nossa Senhora do Bom Conselho de Amargosa será inspirada na literatura de cordel e convidará os visitantes a serem personagens da história. O lançamento do evento aconteceu na Fábrica de Cenografia de Amargosa, onde aconteceu a produção das primeiras peças de decoração do São João e também de parte da cidade cenográfica que é montada durante os festejos.

O palco Manoelito Sena, composto apenas por artistas locais, terá shows de Oficina do Forró, Júnior Bastos, Franklin e Mira, Caçula do Forró, Peu Meurray, Bando Farinha de Guerra e Fábio Carneirinho. O palco Lydia Maria, que acontece no Coreto da Vila, também composto por artistas locais, contará com apresentações de Samir Sanfoneiro, Stellinha, Vitor Ravel, Miula Sanfoneira, Alex Bahia, Cantação, Capim Guiné, Taís Mendes, Trupe D’Girassol, Tubaína Mortadela e Pão, Sol Black, Veloso e Caetano, Vitor Ravel, Frutos da Terra e Bumba Meu Boi.

Movimentação

Segundo a prefeitura, a estimativa é que mais de 200 mil pessoas curtirão o São João em Amargosa durante os seis dias de festa. Além disso, a expectativa é de que o evento movimente cerca de R$ 30 milhões na economia da cidade.

“A gente investe cerca de cinco a seis milhões de reais entre recursos da Prefeitura, patrocínio e apoio institucional do Governo do Estado da Bahia. Isso pra montar grade, atração, infraestrutura, equipe de limpeza, de segurança pública, ou seja, tudo que envolve a realização do São João” afirma o prefeito.

“Além disso, a gente estima um retorno de R$ 30 milhões para a economia da cidade. Aluguel em casa, empregos temporários, empreendimentos temporários, bares e restaurantes, aquecimento do comércio, aquecimento do setor de serviços, o que faz com que a população tenha uma renda extra para o ano inteiro. São 260 agentes de segurança pública de salvamento, uma infraestrutura montada no Bosque para trazer grandes atrações nacionais”, continua ele.

Prefeito de Amargosa, Júlio Pinheiro (PT) | Foto: Edson Andrade

Antecipação

Com o objetivo de ter uma festa mais longa em 2024, Júlio Pinheiro pontua que antecipou o São João para começar no dia do aniversário da cidade, 19 de junho. Outra novidade é que terá um café da manhã na Vila Cenográfica todos os dias de festa, segundo o prefeito.

“É um São João mais longo. Nós vamos ter o feriado no dia 24, que é uma segunda-feira, portanto já representa um final de semana prolongado. Junto com isso, já antecipou a festa de aniversário da cidade, que é o dia 19 de junho. Nós temos uma vila cenográfica que representa uma cidade do interior, como é Amargosa, onde a gente expõe os produtos típicos, as bebidas típicas. Vamos ter um café da manhã de interior todos os dias disponível para comercialização. É uma festa que remete a essa tradição e a essa característica do interior. Com essa novidade, a Vila vai abrir mais cedo com os comerciantes para poder oferecer café da manhã aos turistas”, destaca o gestor.

Homenagem

Em homenagem a uma das sanfoneiras mais populares de Amargosa, a prefeitura atribuiu o nome do palco da vila junina à Lídia Maria Carvalho. Falecida em 2018, aos 78 anos, o seu companheiro Júlio Sanfoneiro, 70 anos, relembra a história dos dois, que tocaram juntos por 55 anos.

“A minha esposa foi quem me ensinou a tocar sanfona, aos quatorze anos. Eu comecei a acompanhar ela no forró, e fizemos um trio. Nós já tínhamos 55 anos juntos. Eu parei de tocar quando ela parou também, em 1995. Mas a gente tocava revezado. Ela na sanfona, e às vezes, eu também. A gente levava uma vida assim. Quando ela se foi, também foi um pedaço de mim que foi embora. A coisa mais bonita que eu já recebi na minha vida foi quando me disseram: Júlio, quero o nome da Dona Lígia pra fazer uma homenagem a ela. Posso? E eu disse: pode, com todo prazer”, declarou o músico.

Músico Julio Sanfoneiro | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

O espaço terá a concentração de forró raiz, reunindo um público de todas as idades, das 8h às 19h, conforme foi divulgado pela prefeitura.

Rede hoteleira

O prefeito ainda relembrou que nessa época, muitas casas de moradores ficam disponíveis para alugar durante o São João, o que fomenta ainda mais a economia da região, através do turismo e da rede hoteleira.

“A gente tem uma rede hoteleira e pousadas que cresce ano a ano porque Amargosa tem crescido. Então, isso faz com que essa rede hoteleira que atende a cidade no dia a dia, não suporte um volume tão grande de pessoas que procuram Amargosa. Por isso que aqui se criou há muito tempo essa tradição das pessoas saírem de sua residência, alugarem suas casas e ganharem uma renda extra”, explica o prefeito.

Segurança

Para reforçar a segurança da festa, serão disponibilizadas 100% do efetivo da polícia militar da Bahia, além do uso de videomonitoramento.

“A Polícia Militar vai participar com o efetivo totalmente reforçado, vamos trabalhar com 100% do nosso efetivo. Teremos o apoio da Recôncavo, da Cipe Central, da rodoviária estadual, do Graer e de outras unidades. Em questão de tecnologia, nós vamos trabalhar aqui com o circuito de videomonitoramento que a cidade já tem. Da SSP traremos também o Reconhecimento Facial para festa”, disse o Major Elismar Silva, comandante da 99ª CIPM