Presidente da Sicoob Central BA visita o A TARDE e destaca presença na Fenagro

- Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Representantes do Sicoob visitaram nesta quarta-feira, 11, o Grupo A TARDE e destacaram a participação positiva da instituição financeira na Fenagro (Feira Nacional de Agropecuária da Bahia), considerada a maior feira de agropecuária do Norte/Nordeste e a 5ª maior feira de agropecuária do Brasil. A feira aconteceu entre os dias 30 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições, em Salvador.

O presidente do conselho de Administração do Sicoob Central BA, Vandevaldo Teixeira Rios, o diretor administrativo do Sicoob Central BA, Alexsandro do Carmo Silva, e o diretor operacional do Sicoob Central BA, Josemir Pereira Soares foram recebidos pela gestora comercial do Grupo A TARDE, Marluce Barbosa, e pelo executivo de contas do Grupo A TARDE Luciano Ferraz.

Para o presidente do conselho de Administração do Sicoob Central BA, Vandevaldo Teixeira Rios, conhecido como ‘Carneiro’, a parceria com o Grupo A TARDE possibilitou que produtores rurais conhecessem mais sobre o cooperativismo e pudessem ter acesso ao crédito.

“Estivemos oferecendo atendimento presencial aos nossos associados, mas também àquelas pessoas que gostariam de se associar. Além disso, tivemos um grupo fazendo rodízios com as agências de Salvador e algumas agências do interior. Nós sabíamos que o papel principal seria a prospecção de negócios e isso foi bastante produtivo”, disse Vandevaldo .

Da esquerda para direita: Alexsandro do Carmo Silva, Vandevaldo Teixeira Rios, Marluce Barbosa, Josemir Pereira Soares e Luciano Ferraz | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Ações sociais

Atualmente, o Sicoob possui mais de 8 mil negócios com produtores rurais na Bahia, e é especialista na contratação de operações para o agronegócio. Durante a Fenagro foram oferecidas linhas de crédito para os expositores que desejam conhecer o Sicoob, que atualmente possui 25% da carteira destinada para o produtor rural e para o agronegócio. Além disso, Vandevaldo destacou as ações que a instituição financeira promove, focadas na educação financeira e no empreendedorismo para quem precisa de crédito.

“O Sicoob hoje tem o seu Instituto Sicoob justamente para fazer esse trabalho que a gente entende que é importante, que é a concessão do crédito e de que forma será utilizado de forma mais assertiva. Temos um trabalho interessante na área de educação financeira, que é diagnosticar se aquele empreendedor tem necessidade de passar pelo treinamento pelo um curso e a gente, de forma gratuita, disponibiliza não apenas para ele como também para toda a sua equipe essa educação financeira e consciência cooperativista”, completou ele.

“Estamos com algumas Cooperativas Mirins em que a gente vai às escolas de nível médio e cria uma cooperativa na sua essência, nos mesmos moldes de uma cooperativa real e os alunos participam como presidente, como assembleias e prestações de contas para divulgar o cooperativismo na sua essência do Sicoob que não trabalha apenas com a apreciação do crédito e em oferecer produtos e serviço, mas com preocupação com a comunidade”, completou ele”, finalizou ele.

Lapa

Hoje, 11, o Sicoob realiza uma ação comunitária na Estação da Lapa, em Salvador, levando serviços essenciais para a comunidade. O “Dia de Cooperar (Dia C)”, evento gratuito e aberto ao público, acontecerá das 09h às 17h30, e oferecerá ações como consultoria financeira, com orientações para ajudar no planejamento e organização das finanças pessoais; consulta ao Serasa, auxiliando os participantes a compreenderem e melhorarem sua situação de crédito; e atendimento jurídico, oferecendo suporte gratuito em questões legais.

“Na Lapa, temos uma cooperativa aqui de Salvador, e estamos fazendo um trabalho interessante, pelo 5º ano. Isso é muito bom para a comunidade, fortalecendo ainda mais o cooperativismo, a geração de emprego e renda e a economia das localidades”, disse Carneiro.