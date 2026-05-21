Presidente do LIDE Bahia defende aproximação entre investidores e lideranças econômicas

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O presidente do LIDE Bahia, Mario Dantas, defendeu a aproximação entre investidores e lideranças econômicas como motor para acelerar os projetos estratégicos de desenvolvimento do estado. A declaração foi feita nesta quinta-feira, 21, durante um almoço-debate promovido pela entidade, em parceria com a Neoenergia Coelba, no Palacete Tira Chapéu, no Centro Histórico de Salvador.

Nosso objetivo principal é exatamente esse: gerar conexões, promover o diálogo que possa gerar o desenvolvimento econômico no nosso estado. Mario Dantas - presidente do LIDE Bahia

"E hoje aqui nós estamos muito felizes em podermos anfitrionar dois momentos importantes para a Neoenergia Coelba", afirmou Dantas.



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No encontro, a Neoenergia Coelba anunciou um novo ciclo de investimentos de R$ 24,7 bilhões para a ampliação e modernização do sistema elétrico baiano entre 2026 e 2030.

O montante representa um aumento de cerca de 70% em relação ao ciclo anterior de investimentos da Neoenergia Coelba e será direcionado para:

obras de expansão da rede;

construção e ampliação de subestações;

implantação de novas linhas de transmissão;

modernização tecnológica em diferentes regiões do estado.

Dantas destacou a chegada de Fabiana Lopes à presidência da Neoenergia Coelba e ressaltou a relevância do novo pacote de investimentos anunciado.

"Primeiro, que é a passagem de bastão do atual presidente Tiago, que passa a ser diretor executivo de distribuição do grupo Neoenergia, para Fabiana, uma mulher que mostra o empoderamento feminino nas empresas, que também é outra bandeira importante do LIDE. Mas, principalmente, podermos ouvir o detalhamento do investimento de cerca de R$ 25 bilhões nos próximos cinco anos", disse.