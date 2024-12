Prévia do PIB desacelera e fica estável em outubro, diz Banco Central

O crescimento no segundo trimestre foi influenciado pela alta de 1,3% nos serviços - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), divulgado pelo Banco Central nesta sexta-feira, 13, registrou um crescimento de 0,1% em outubro, na comparação com o mês anterior. O IBC-Br é considerado a "prévia" do Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país.

O cálculo é feito após ajuste sazonal — ou seja, uma forma de comparar períodos diferentes. Esse foi o terceiro mês seguido de alta do indicador, que apresentou, entretanto, desaceleração na comparação com setembro, quando foi registrado um crescimento de 0,9%.

Leia mais

>> PIB baiano cresce 3,6%, e fecha 3º trimestre com R$ 114,4 bilhões

>> Vendas de imóveis no país crescem 19,7% de janeiro a setembro

>> Banco Central aprova pagamento de boletos por Pix

Na comparação com outubro do ano passado, o indicador alcançou aumento de 7,3%, segundo o Banco Central. Nos dez primeiros meses de 2024, o aumento acumulado é de 3,7% em relação ao mesmo período de 2023. Já em 12 meses até outubro, a alta foi de 3,4%.

Resultado positivo

Apesar da desaceleração no ritmo de crescimento da prévia do PIB em outubro, analistas avaliaram que o resultado foi positivo, uma vez que era esperada uma retração de 0,2% no indicador.