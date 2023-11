Prévia do PIB tem recuo de 0,06% em setembro | A TARDE

O índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), registrou uma queda de 0,06% em setembro considerando uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB) do país, na comparação com o mês anterior.

Os dados foram divulgados pelo BC nesta sexta-feira , 17. Em agosto, o índice apresentou um recuo de 0,77%.

Analistas destacam que o resultado de setembro veio abaixo do esperado. A projeção inicial era de uma alta de 0,2% no período, segundo o consenso Refinitiv, responsável por reunir as principais estimativas do mercado.

Em comparação com setembro do ano passado, o IBC-Br teve alta de 0,32%. Nos nove primeiros meses deste ano, a alta é de 2,77%, com acréscimo de 2,5% em 12 meses. O indicador para o trimestre encerrado em setembro apresentou uma queda de 0,64% na comparação anual.