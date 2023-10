Primeiro fórum de Economia Circular do Brasil acontece em Salvador | A TARDE

O Fórum Nordeste de Economia Circular (FNEC) vai acontecer nos dias 23, 24 e 25 de novembro, em Salvador. A iniciativa tem o apoio do Governo do Estado da Bahia e é realizada pelo Instituto IDI. O FNEC tem por objetivo principal mobilizar diversos atores, incluindo governos, empresas, ONGs e a sociedade civil, para debater e implementar ações que visam proteger a saúde do planeta Terra e promover avanços em questões humanitárias.

O evento conta com o apoio do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que destacou a importância da Bahia na liderança em energias renováveis e na produção de energia eólica.



O Fórum contará com uma programação aberta e gratuita que inclui encontros, painéis, intervenções artísticas, oficinas e muito mais. Serão discutidos os princípios básicos da Economia Circular e Colaborativa, com foco na implementação desses conceitos em organizações e territórios. O FNEC nasce com a proposta de ser um encontro anual para promover espaços de discussão capazes de contribuir com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.



Em resumo, o Fórum Nordeste de Economia Circular promete ser um evento transformador que colocará Salvador como o centro das discussões sobre Economia Circular no Brasil. A iniciativa visa criar ações concretas para promover um futuro mais regenerativo, criativo, inovador e equânime, alinhado com os desafios globais de sustentabilidade.