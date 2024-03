Problemas técnicos no Ifood afetam repasses para entregadores | A TARDE

Entregadores do Ifood ficaram mais de 24h sem receber os repasses dos valores mensais de trabalho após um problema técnico no aplicativo. Devido à falta de pagamento, em alguns lugares do Brasil, os trabalhadores paralisaram as atividades.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, o Ifood confirmou que a instabilidade do aplicativo afetou os repasses bancários via transferência. Ainda segundo a empresa, os problemas foram solucionados.

“Após esforços conjuntos com nossa instituição bancária, conseguimos normalizar as operações de pagamento e todos os repasses já foram realizados. Agradecemos a compreensão”

No X (antigo Twitter), entregadores e parceiros reclamaram sobre a instabilidade e cobraram respostas sobre o repasse dos trabalhadores.

Entregadores do @iFood ao redor do Brasil estão com pagamento em atraso desde ontem. Em grupos nas redes sociais, vários entregadores dizendo que não vão rodar até receberem o pagamento. Tem gente com aluguel em atraso, sem dinheiro pra abastecer e até pra levar comida p/ casa: pic.twitter.com/X6WqWVJwFZ — Laís Martins (@lais_fmartins) February 29, 2024