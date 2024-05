Produção industrial da Bahia cresce 0,5% em março | A TARDE

A produção industrial da Bahia de março de 2024 cresceu 0,5% em comparação com o mês anterior. As informações são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgadas com análise da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a indústria baiana apresentou queda de 3,4%. No primeiro trimestre de 2024, o setor cresceu 3,3%, e no indicador acumulado dos últimos 12 meses teve acréscimo de 0,1% em relação ao mesmo período anterior.

O setor industrial inclui os segmentos de transformação e extrativa mineral. Sete das 11 atividades pesquisadas tiveram queda na produção: a de derivados de petróleo (-8,6%) - o maior recuo do mês de março, devido à redução na produção de óleo combustível, gasolina e GLP; Metalurgia (-31,9%), Couro, artigos para viagem e calçados (-20,4%); Produtos de minerais não metálicos (-15,9%); Bebidas (-6,4%); Máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-9,6%) e Produtos químicos (-0,3%).

Celulose, papel e produtos de papel foi um dos segmentos que puxaram o resultado positivo, com participação de 32,4% no crescimento. A alta é explicada especialmente pela maior fabricação de pasta química de madeira. Indústrias extrativas (27,7%), Produtos alimentícios (4,6%) e Produtos de borracha e material plástico (4,7%) também contaram com resultados positivos no mês.

A indústria baiana apresentou no primeiro trimestre de 2024, em comparação com igual período do ano anterior, um crescimento de 3,3%, puxado por oito das 11 atividades pesquisadas. Foram destaques Derivados de petróleo; Indústrias extrativas (36,3%); Celulose, papel e produtos de papel (9,1%); Produtos de borracha e de material plástico (7,6%); Produtos alimentícios (2,9%); Bebidas (2,7%); Produtos químicos (2,0%) e Máquinas, aparelhos e materiais elétricos (0,9%)

No indicador acumulado dos últimos 12 meses, comparado com o mesmo período anterior, a produção industrial baiana manteve-se estável com taxa de 0,1%. e minerais não metálicos (-9,6%).

Cenário nacional

Dez dos 17 estados brasileiros tiveram quedas na produção industrial. O setor registrou recuo com taxa de 2,8% na comparação entre março de 2024 e o mesmo mês do ano anterior.

No primeiro trimestre de 2024, 15 dos 17 locais pesquisados no país registraram taxa positiva, com destaque para os avanços mais acentuados em Rio Grande do Norte (24,1%), Goiás (10,9%) e Mato Grosso (6,2%). Os estados de Paraná (-1,9%) e Pernambuco (-0,1%) registraram as únicas taxas negativas no período.

Publicações relacionadas