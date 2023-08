Produção industrial e emprego no setor caem em julho

A produção industrial de julho caiu pelo segundo mês consecutivo e o emprego registrou o décimo mês sem crescimento. Segundo dados da Sondagem Industrial, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), a atividade da indústria registrou 47,8 pontos neste mês, resultado abaixo da linha divisória dos 50 pontos.

Os empresários do ramo, entretanto, estão otimistas quanto aos próximos seis meses. A expectativa é de que o mês de agosto alcance 55,6 pontos.

Segundo o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, o resultado não é usual para o período, pois a média do índice de evolução da produção para os meses de julho é de 51 pontos. “Apesar de se encontrar em patamar de queda pelo segundo mês consecutivo, a produção está com queda menos intensa e disseminada em julho, na comparação com junho”, explica.

O emprego no setor também foi baixo. O índice de evolução do nível de estoques foi 48,4 pontos, número abaixo da linha divisória de 50 pontos, que separa queda de alta do emprego. O patamar, entretanto, ainda está acima da média para meses de julho, de 48,1 pontos. A expectativa é de que o índice chegue a 51,4 pontos.

Quanto aos estoques da indústria, o índice atingiu 51,6 pontos, acima da linha divisória de 50 pontos, que indica crescimento dos estoques frente ao mês de junho. O cenário de evolução do estoque apresenta crescimento acima de 50 pontos desde fevereiro.

“Os resultados estão em linha com a estabilidade da utilização da capacidade instalada e com o indicador de estoques efetivos em relação ao usual, que mostra acúmulo indesejado de estoques no mês”, afirma o economista.