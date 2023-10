Produtores de chocolate participam de rodada de negócios no Chile | A TARDE

Com o objetivo de internacionalizar os chocolates produzidos no sul da Bahia, representantes do Centro Público de Economia Solidária (Cesol) Litoral Sul e da Agência de Internacionalização e Exportação (AIEX) da Unifacs participaram, durante a última semana de setembro, da Missão Bahia-Mercosul na segunda maior feira food service da América Latina, o Espacio Food & Service.

O coordenador geral no Cesol Litoral Sul, Thiago Fernandes, e o coordenador na Agência de Internacionalização e Exportação da Unifacs, Henrique Oliveira, fizeram parte de rodadas de negócios, participaram de palestras e realizaram visitas técnicas em Santiago, no Chile.



“É um momento muito importante de visibilidade para as marcas do Sul da Bahia que têm acompanhamento do Cesol Litoral Sul. Isso mostra a força e a pujança da economia solidária de nossa região ganhando o mundo e mostrando, no exterior, o quão importante é esse trabalho de produção coletiva do Sul da Bahia”, apostou o coordenador geral no Cesol Litoral Sul, Thiago Fernandes.



Para o coordenador na AIEX Unifacs, Henrique Oliveira, se posicionar no mercado chileno é estratégico e um caminho legítimo de regiões que compartilham aspectos históricos importantes. “Essa aproximação de Brasil e Chile é fundamental, sobretudo quando relacionamos as obras dos contemporâneos e amigos, Jorge Amado e Pablo Neruda – dois escritores preocupados politicamente com o destino de suas regiões. Nada melhor do que consolidarmos esse caminho via economia solidária com o comércio de itens a preço justo, vindos da agricultura familiar e pautados, sobretudo, no cooperativismo e em modos sustentáveis de produção”, destacou.



Espacio Food & Service



Realizado entre os dias 26 e 28 de setembro de 2023, o Espaço Food & Service é realizado desde 2011. A feira é considerada o evento mais importante da indústria alimentícia chilena e é uma referência na América Latina. Recebendo mais de 22 mil pessoas em cada edição, a feira internacional proporciona um espaço de encontro e negócios, onde convergem empresas, fornecedores, entidades públicas e profissionais da indústria alimentar. Todos os anos, o evento homenageia um país convidado e, nesta edição de 2023, o Brasil foi congratulado.