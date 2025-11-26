Promissores! Confira os melhores ativos para se investir em 2026

É recomendado considerar o cenário macroeconômico local e externo - Foto: Freepik

O cenário econômico do Brasil prepara algumas oportunidades imperdíveis para quem pretende fazer investimentos no mercado financeiro em 2026. Um desses panoramas é o início de um ciclo de corte da taxa Selic prevista para o próximo ano.

Segundo o estrategista de investimentos do Santander Arley Matos da Silva Junior, é importante considerar o cenário macroeconômico local e externo. Nos EUA, a taxa de juros foi reduzida, enquanto a Selic foi mantida por aqui, com avanço na redução das projeções da inflação.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Estrategista de investimentos do Santander Arley Matos da Silva Junior | Foto: Divulgação

Diante deste cenário, a alocação de investimentos deve ser equilibrada, para aproveitar a atratividade atual da renda fixa, combinada com ativos de renda variável, que podem seguir apresentando bons desempenhos.

Confira alguns ativos que devem ser destaque em 2026

Renda fixa

“Quando olhamos para investimentos, a renda fixa segue em destaque nas alocações. Isso ocorre há mais de um ano, pelo nível de taxa de juros que a gente tem visto. São observadas entre as principais estratégias os produtos indexados à inflação, que estão com taxas atrativas, além do investidor encontrar opções isentas de IR”, analisa o estrategista.

Renda variável

Por outro lado, a renda variável também pode fazer parte da composição estrutural da carteira de investimentos, e Arley ressalta que a classe tem despertado o apetite de investidores e gestores, o que pode ser observado nos sucessivos recordes de pontos da bolsa brasileira.

“Há componentes importantes, como o ciclo de corte de juros nos Estados Unidos e, no Brasil, a manutenção da Selic, por ora, e expectativa de início da série de cortes já no primeiro trimestre de 2026. Porém, é importante fazer uma boa seleção de empresas, avaliando balanços e projeções de resultados das empresas”, pontua Arley, que ainda reforça a necessidade de conversar com especialistas para compor a carteira com renda variável de forma estrutural, estratégica e equilibrada.