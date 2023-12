Prorrogado programa de incentivo para hotéis de Salvador em 2024 | A TARDE

A Prefeitura de Salvador prorrogou para até 2024, o programa de incentivo fiscal para hotéis de Salvador. Publicada nesta sexta-feira, 1ª, no Diário Oficial do Município (DOM), a medida visa contribuir para o aumento da ocupação hoteleira do município, que já registra alta com a chegada do Carnaval.

O Programa Especial de Incentivos Fiscais à Atividade Turística (Proturismo) foi criado em 2019 e oferece redução de 40% do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) anual para unidades imobiliárias que exerçam atividades de hotelaria, pousada ou motelaria, com ou sem serviço de alimentação, excluídos os flats, apart services, Administração de Hotéis e empreendimento similares.

De acordo com Luciano Lopes, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Regional Bahia (ABIH-BA), a prorrogação deste benefício foi solicitado pela entidade em setembro desde ano à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e ao prefeito Bruno Reis, considerando que os hotéis de Salvador estão com grandes prejuízos acumulados decorrentes da pandemia.

"Este benefício tem como fundamento a redução do IPTU, para que com a economia gerada por esse desconto os hoteleiros tenham mais capacidade de investir nos hotéis e na contratação de profissionais, e consigam atrair mais turistas para Salvador. Atraindo mais turistas, eleva-se o faturamento dos hotéis e consequentemente aumenta também a arrecadação de ISS para a Prefeitura de Salvador. Manter o desconto é uma decisão de grande importância e incentivo à economia, ao setor hoteleiro e ao turismo. Mais uma conquista da ABIH-BA", detalha Lopes.