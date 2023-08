Protocolo entre Brasil e Indonésia abre mercados para o agronegócio

Uma parceria entre o Brasil e a Indonésia deve abrir dois mercados no país voltados à exportação de produtos da agropecuária. A medida foi firmada entre o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e as autoridades sanitárias da Indonésia durante cerimônia em Belém, no Pará, e representa um avanço nas relações comerciais.Com esse acordo, já são 31 mercados abertos para os produtos da agropecuária brasileira desde o início do ano.

“Ao longo destes sete meses estamos trabalhando com muito afinco na expansão dos nossos mercados, na pauta de exportações com valor agregado, que gera emprego tanto para o campo, quanto para a cidade”, comentou o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.

Com os protocolos firmados, poderão ser exportados gado - que promete contribuir para o melhoramento genético do rebanho da Indonésia, e subprodutos de animais para alimentação animal.

Entre janeiro a julho deste ano, as exportações de produtos brasileiros para a Indonésia somaram mais de U$ 1,98 bilhão. Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não moídos), farinhas de carnes e outros animais representam 51% dos produtos exportados para o país no período.

Em maio, o ministro do Mapa realizou uma reunião virtual com o ministro da Agricultura da Indonésia, Yasin Limpo, para tratar do fortalecimento das relações comerciais entre os países. No início deste ano, a Indonésia anunciou a abertura de mercado para a carne bovina brasileira.

Estiveram presentes o secretário de Defesa Agropecuária, Carlos Goulart, o superintendente Federal de Agricultura e Pecuária do Pará, Jesus de Nazareno Magalhães de Sena, o ministro de Assuntos Marítimos e Investimentos da Indonésia, Luhut Binsar Pandjaitan, o diretor-geral de Pecuária e Saúde Animal da Indonésia, Dr. Ir. Nasrullah, e a diretora de Saúde Animal da Indonésia, Nuryani Zainuddin.