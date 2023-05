Publicidade: 70% das agências têm boas perspectivas para negócios

Crucial para o desenvolvimento de setores econômicos importantes no país, o mercado publicitário segue em constante crescimento na Bahia. Um estudo da Vanpro apontou que, em 2021, 53% das agências baianas aumentaram o faturamento. Neste ano, 70% das agências apresentaram boas perspectivas para o futuro nos negócios.

Responsável por reunir a cadeia publicitária do estado, a Associação Baiana do Mercado Publicitário (ABMP) tem como objetivo fomentar o setor, especialmente por meio de pesquisas e ações voltadas à valorização dos profissionais. É o que explica Lucas Reis, presidente da Associação.

“A ABMP reúne toda a cadeia publicitária, dos veículos às agências, passando pelos vários tipos de fornecedores especializados do mercado. Nossa missão é fomentar esse mercado através de pesquisas, ações de capacitação profissional, representação junto ao setor público e estímulo à geração de negócios”, afirma.

A associação, que funciona como uma plataforma de colaboração e networking, engloba agências de publicidade, veículos de comunicação, profissionais autônomos, fornecedores de serviços e demais atores do mercado publicitário.

“É muito importante fazer parte de uma Associação que tem uma visão holística do setor, conectando demandas específicas, como as de mídia exterior, nossa especialidade, com as do trade no geral”, comenta Leonardo Palma, sócio da Viva Mídia e associado ABMP.

Responsável pelo maior festival de Criatividade, Inovação e Negócios do Norte-Nordeste, o SCREAM – Salvador Creativity and Media Festival, a associação destaca a força do evento para o setor.

“O Scream Festival ocupa o espaço de principal evento de inovação e criatividade no estado, mostrando a relevância do papel do publicitário em identificar, discutir e apresentar aplicações das principais tendências disponíveis. O papel da publicidade para os anunciantes vai muito além de criar e veicular campanhas, mas também de fazer discussões sobre o futuro da estratégia dos seus negócios”, finaliza Aline Brault, sócia da Marcativa, a associada ABMP.