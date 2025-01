Quer conquistar um novo emprego em 2025? Conheça exigências do mercado

- Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Lucilene Pitanga, de 50 anos, trabalha há uma década na área de tecnologias da informação (TI). Ela é analista e consultora de dados, já empreendeu no setor, tem experiência em desenvolvimento e gerenciamento de equipe e busca uma nova oportunidade em 2025. “Ao longo da minha jornada, tendo passado por várias empresas, desenvolvi meu potencial de liderança, inteligência emocional, comunicação não violenta. Entendi que posso ser uma gestora”, conta. Sempre atenta ao mercado, após ser convidada para dar aula em uma ONG, Lucilene decidiu montar o seu próprio curso de lógica da programação, no ano passado, e também descobriu que é uma boa professora.

As características pessoais de Lucilene, junto com sua grande expertise na área, fazem dela uma ótima candidata à recolocação no mercado de trabalho, segundo Ivana Lopes, analista de carreira do Instituto Euvaldo Lodi (IEL). “As pessoas têm a falsa ideia de que as habilidades técnicas são as mais valorizadas, mas as soft skills (habilidades comportamentais) têm tido cada vez mais destaque, com protagonismo para uma capacidade de comunicação clara, assertiva e objetiva”, afirma. Em um mundo de constante mudança, ela diz que a capacidade de resolução de problemas, a flexibilidade e adaptação também são fundamentais. Ivana diz que é sempre importante manter-se atualizado em relação às novidades da tecnologia. “Não adianta ser uma pessoa resolutiva e não dominar o aparato tecnológico necessário, como tampouco serve dominar a tecnologia mas não saber solucionar determinada situação.”

Karine Menezes, de 25 anos, cursa o primeiro semestre de Administração e é estagiária do IEL. Ciente da crescente valorização das habilidades comportamentais, ela trabalha sua capacidade de relacionamento interpessoal. “No estágio, valorizo muito as oportunidades de troca com colegas de outros setores e, assim, fortaleço o networking”.

Foi graças a essa rede de contatos que Lucilene sempre conseguiu boas oportunidades. Agora, enquanto procura um novo emprego, a analista de TI investe em mais capacitação. Atualmente, ela faz uma graduação em gestão de TI e uma pós em biotecnologia. “Comprei alguns cursos, estou reformulando meu currículo, adaptando-o de acordo com cada vaga na qual me inscrevo, e estou estudando para melhorar meu LinkedIn. Também investi em dois novos computadores”, conta. De acordo com Ivana, dedicar um tempo ao LinkedIn é fundamental, pois os recrutadores realmente o utilizam como ferramenta de busca de profissionais. Segundo ela, um bom candidato é aquele que tem uma boa foto e um bom storytelling (narrativa profissional) de sua jornada, com palavras-chave sobre sua área de atuação, deixando claro o que faz, o que estudou e por quais empresas passou.

Áreas promissoras

Lucilene está otimista quanto à possibilidade de recolocação no mercado no ano que vem, pois acredita que as empresas investem em TI porque a área dá um grande retorno, e há escassez de profissionais capacitados, principalmente com o fortalecimento da inteligência artificial (IA). “Essa é outra área sobre a qual tenho pesquisado muito. E, quando entro em uma sala de aula, seja para aprender ou dar palestra, me sinto também com 20 anos, como os outros que estão ali. Na busca por um novo emprego, é importante não se frustrar”, diz ela, que tem aproveitado a “pausa” para reavaliar caminhos. “Estou me candidatando a vagas também em São Paulo, me sinto aberta às mudanças”, diz.

Com o destaque cada vez maior do ESG, conceito que reúne um conjunto de padrões e boas práticas que avaliam se uma empresa é socialmente consciente, sustentável e bem gerida, Ivana Lopes, do IEL, diz que comunicação, marketing e publicidade terão cada vez mais destaque no mercado, pois são imprescindíveis para ajudar as empresas a alcançar esses ideais de inclusão e sustentabilidade e divulgá-los. Ela lamenta uma “escassez de interesse” de candidatos para preencher não só vagas nessas áreas, mas em todas. “Muita gente marca a entrevista e atrasa ou não aparece, sem justificar a ausência. Nesse cenário, quem tem uma boa apresentação pessoal já sai na frente”, comenta.

Renata Fonseca, especialista em pessoas e cultura e sócia da Refuturiza, ecossistema que une educação e empregabilidade, destaca que a demanda por habilidades digitais, como programação, análise de dados, automação e, sobretudo, inteligência artificial, continua a crescer à medida que as empresas buscam inovação e eficiência. Ela ressalta, no entanto, que empatia e inteligência emocional, trabalho em equipe e colaboração têm cada vez mais peso nos processos seletivos. “São características que permitem a construção de relacionamentos sólidos, tanto no ambiente de trabalho quanto na vida pessoal. A habilidade de reconhecer, entender e gerenciar as próprias emoções, bem como as emoções dos outros, é crucial para o sucesso interpessoal, e a empatia é responsável por promover ambientes mais diversos e inclusivos”, diz.