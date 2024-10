Quina 6545: confira as dezenas sorteadas do concurso

- Foto: Divulgação

As cinco dezenas da Quina foram sorteadas na noite deste sábado (28), em São Paulo. Os números do concurso 6545 são: 18 – 74 – 10 – 65 – 76.

Ninguém acertou as cinco dezenas sorteadas no concurso 6545 da Quina.

O próximo concurso será realizado na segunda, com prêmio estimado de R$ 11,5 milhões. Houve 55 jogos vencedores com quatro acertos; cada um deles ganhou R$ 9.742,54. 4.061 apostas acertaram três números e faturaram R$ 125,66 cada uma. 118.213 apostas com dois acertos levaram R$ 4,31.



