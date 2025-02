R$ 150 na conta: aposentados podem antecipar benefício do INSS

Aposentados e pensionistas precisam ficar atentos para regras que envolvem a antecipação de beneficio do INSS - Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

Os aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios de longa duração do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderão pedir a antecipação salarial de R$ 150, que está prevista no programa Meu INSS Vale+, por meio de cartão físico ou outro meio disponível com a utilização de biometria. Não é mais necessário o desbloqueio prévio do benefício.

Para realizar a transação, no entanto, o cartão físico da instituição financeira deve conter chip e senha pessoal de confirmação da transação. Caso utilize outros meios para antecipação, a exemplo do cartão virtual, será exigido o uso da biometria.

Segundo o diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão (Dirben), Vanderlei Barbosa, o INSS verificou que a medida criada para atender a pessoa naquele momento que mais precisa no final do mês em algumas regiões não estava sendo rápida.

"O objetivo da antecipação de R$ 150 no final do mês é possibilitar que a pessoa consiga comprar seu remédio, o gás, e coisas do dia a dia, em um momento de necessidade. Mas, devido à dimensão geográfica do Brasil, em algumas localidades os beneficiários estavam esperando até 45 dias para receber o cartão", explica. Barbosa acrescenta que os aposentados e pensionistas terão acesso à antecipação salarial de R$ 150 no momento em que precisar do dinheiro.

Regras do INSS

Os titulares de benefícios poderão antecipar valores desde que:

>>>A antecipação salarial seja realizada com instituição financeira com no mínimo 12 meses de experiência com o serviço de antecipação salarial e que tenha celebrado convênio e/ou Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com o INSS para esse fim.

>>>Mediante utilização de cartão físico do segurado, com chip e senha pessoal, contratado junto à instituição financeira devidamente credenciada. Sua liberação é feita por biometria.