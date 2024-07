Real supera peso argentino e é a 2ª moeda mais desvalorizada em 2024 - Foto: © José Cruz | Agência Brasil

O real brasileiro ultrapassou o peso argentino e se tornou a segunda moeda mais desvalorizada frente ao dólar em 2024, segundo um levantamento realizado pela Elos Ayta Consultoria a pedido da CNN.

Com a divisa norte-americana fechando em queda no fim desta sexta, 21, o dólar fechou a semana com alta de 1,12%. Ao longo do ano, a valorização total da moeda norte-americana em comparação ao real brasileiro foi de 12,40%.

O Japão aparece em primeiro lugar, cuja valorização do dólar foi de 13,2% em relação ao iene. Ao todo, o levantamento considerou 23 moedas globais.

Confira o ranking

(País - valorização do dólar)

Japão - 13,2%

Brasil - 12,4%

Argentina - 12,06%

Turquia - 11,28%

Colômbia - 9,26%

México - 7,48%

Coreia do Sul - 7,28%

Indonésia - 7,03%

Filipinas - 6,21%

Suíça - 5,95%

A alta no dólar está relacionado às incertezas acerca do Federal Reserve (Fed) em relação aos juros dos EUA. A economia norte-americana também tem sido impactada pela criação de empregos acima do esperado em maio, que impacta diretamente a questão dos juros no país.

Quanto mais altos os juros, maior é a valorização do dólar e, consequentemente, os rendimentos no país se tornam mais atraentes para investidores estrangeiros.