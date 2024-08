Receita abre na sexta-feira consulta ao 4º lote de restituição do IR

A consulta pode ser feita também por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda - Foto: Arquivo | Agência Brasil

A Receita Federal vai liberar a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2024 nesta sexta-feira, 23, a partir das 10h. O pagamento será feito em 30 de junho a 5,3 milhões de contribuintes e o fisco vai desembolsar R$ 6,8 milhões.

Para saber se vai receber, o contribuinte deverá acessar o site da consulta da restituição neste link. Basta informar o CPF, a data de nascimento e o ano do exercício da declaração (2024) no site.

A consulta pode ser feita também por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda, com versão para tabletes e smartphones dos sistemas Android, do Google, e iOS, da Apple. Além de saber sobre a liberação da restituição, o cidadão pode consultar também a situação cadastral de um CPF.

O dinheiro da restituição cai na conta informada pelo contribuinte na entrega da declaração ou na chave PIX indicada. Este é o penúltimo lote de restituição de 2024. Quem não receber agora, terá de esperar até o quinto lote, que será pago em 30 de setembro.

Quem recebe a restituição do IR no 4º lote?

Os primeiros a receber a restituição do IR são os contrinuintes do grupo prioritário. São eles:

15.077 contribuintes com idade igual ou superior a 80 anos;

84.659 Pessoas com mais 60 anos;

7.168 Contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave ;

27.372 Pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério;

47.238 Moradores do Rio Grande do Sul atingidos por enchentes;

261.019 Pessoas que fizeram a declaração pré-preenchida ou que pediram a restituição via PIX;

4.904.908 de contribuintes não prioritários.

Depois das prioridades legais, as restituições são pagas de acordo com a forma escolhida. Quem fez a declaração pré-preenchida e pediu a restituição via Pix- desde que o mesmo seja o CPF - também tem prioridade.

Por fim, a ordem de restituição segue a data de envio da declaração. Quem entregou antes, recebe antes (confira abaixo o calendário completo de restituição do IR 2024).

É importante ficar de olho no lote da restituição, mas não apenas para se programar para quando a grana cair. A consulta do Imposto de Renda nos canais da Receita é uma forma de acompanhar a situação da declaração para saber se há pendências ou se você caiu na malha fina. Assim também se evitam sustos ou o clássico hábito de gastar o dinheiro que ainda nem caiu na conta.

Para não correr esse risco, acompanhe a seção especial Imposto de Renda 2024 que o Valor Investe criou e atualiza com frequência com tudo que você precisa saber para preparar a declaração.

Calendário de Restituição do Imposto de Renda 2024

1º lote de restituição - pago em 31 de maio

2º lote de restituição - pago em 28 de junho

3º lote de restituição - pago em 31 de julho

4º lote de restituição - consulta em 23 de agosto e pagamento dia 30

5º lote de restituição - pagamento em 30 de setembro

Como consultar a restituição do Imposto de Renda?

Para consultar quando vai receber a restituição do Imposto de Renda, vá ao site Meu Imposto de Renda e, na lista de serviços, clique em "Consultar a Restituição". Para a consulta simples, basta acessar este link (clique aqui para consultar sua restituição) e informar o CPF, ano do exercício da declaração (2024) e a data de nascimento.

Se quiser informações mais detalhadas, basta ir ao portal e-Cac. Lá será possível saber o status da sua declaração e ainda descobrir se ficou alguma pendência ou divergência e se sua declaração está na 'malha fina'. No e-Cac ainda é possível fazer a retificação de eventuais erros encontrados em sua declaração. Para acessar o e-Cac é preciso ter conta de nível prata ou ouro no Gov.br.