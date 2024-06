Receita faz leilão de iPhone e produtos Apple com lance de R$ 20 mil

- Foto: Reprodução / SBT News / Imagem gerada por IA

A Receita Federal organiza leilão de iPhone e produtos Apple no dia 11 de julho. O lote é formado por produtos eletrônicos, como smartphones, relógios inteligentes, tablets e videogames que estão em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

Os interessados terão à disposição vários modelos de dispositivos da Apple, como iPhones, iPads, Apple Watch, além de celulares da Xiaomi e dois PlayStation 5. O valor dos produtos está avaliado em mais de R$ 54,7 mil.

>>>Confira os itens disponíveis no leilão (Lote 10) no site da Receita Federal