Recorde da Rolex: marca passa de US$ 11 bilhões em vendas em 2023 | A TARDE

As vendas da Rolex superaram pela primeira vez o patamar de 10 bilhões de francos suíços, que representa US$ 11,5 bilhões, em 2023. O resultado é puxado pela maior presença da principal marca suíça de relógios no mercado. Os dados foram divulgados na quarta-feira, 20, no relatório da Morgan Stanley, empresa global de serviços financeiros.

A marca produziu 1,24 milhão de relógios no último ano, ainda segundo o documento. As vendas foram calculadas em US$ 11,5 bilhões, cerca de R$ 58 bilhões. O resultado é 11% maior em relação a 2022.

A dona de modelos como Daytona e Submariner tem uma fatia de 30% do mercado varejista. A sua marca mais 'em conta', a Tudor, registrou vendas na casa de US$ 620 milhões (R$ 3,080 bi) em 2023.

Distância

Na comparação entre as 50 principais empresas relojoeiras suíças em 2023, as vendas da Rolex estão na frente. A folga para a segunda colocada é grande. A Cartier, que o ocupa a posição, teve vendas estimadas de 2,6 bilhões, contra 10.010 bilhões de francos da concorrente, ainda na relação com o último ano.

Confira as 10 principais marcas da relojoaria suíça:

Rolex – 10.100

Cartier – 3.100

Omega – 2.600

Audemars Piguet – 2.350

Patek Phillippe – 2.050

Richard Mille – 1.540

Longiness – 1.110

Vacheron Constantin – 1.097

Breitling – 870

Tissot – 825

*Os valores estão em milhões de francos suíços