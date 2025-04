Rede sueca vai abrir três lojas até o fim do ano em São Paulo

Rede de lojas de moda está expandindo a presença na América Latina e chega ao Brasil ainda esse ano - Foto: Reprodução

São Paulo será a porta de entrada para a marca sueca de moda H&M. A empresa confirmou em comunicado que abrirá a sua primeira loja no Brasil até o fim de 2025 no Shopping Iguatemi, nos Jardins, em São Paulo.

Outros dois pontos devem ser instalados ainda esse ano no estado de São Paulo. Um no Shopping Anália Franco, também na zona leste da capital, e outro em Campinas, no Shopping Parque Dom Pedro.

O relatório de sustentabilidade da H&M divulgado na quinta-feira, 27, classifica o Iguatemi como 'um dos shoppings mais icônicos e únicos do Brasil'. No Iguatemi, a marca ocupará um espaço de 1,3 mil metros quadrados, que antes era ocupado por uma unidade das Lojas Americanas, decisão anunciada em setembro do ano passado.

Em recuperação judicial desde o início de 2023, a Americanas foi alvo de uma ação dos controladores do Shopping Iguatemi para reaver dívidas com aluguéis.

Em nota emitida pela assessoria da empresa, Joaquim Pereira, gerente de vendas da H&M Brasil, informa que o País é um mercado muito importante para a marca. 'Com isso, reafirmamos o compromisso de levar nossa proposta de moda e qualidade pelo melhor preço, de maneira sustentável, para ainda mais clientes', diz, em referência aos novos endereços confirmados no Brasil.

América Latina

A chegada em São Paulo faz parte do projeto de expansão da H&M na América Latina. A primeira loja da rede foi aberta em 2012, no México. Panamá (2021), Costa Rica (2022) e República Dominicana (2024) vieram na sequência.

Na América do Sul, o Chile foi o primeiro a receber uma loja da marca, em 2013, e hoje conta com 30 endereços físicos e também presença online. Outros países da região onde a marca está presente são Peru, com loja aberta em 2015, e Uruguai, com operação desde 2018.

O relatório anuncia que a H&M abrirá, ainda em 2025, sua primeira loja em El Salvador. Vizinho do Brasil, o Paraguai abrigará uma loja da marca em 2026.