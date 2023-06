Redução do ICMS por Bolsonaro tirou R$ 20 bilhões dos estados

A decisão de Jair Bolsonaro de reduzir o ICMS dos combustíveis em 2022 resultou em uma perda de R$ 20,3 bilhões na arrecadação dos estados. Isso corresponde a 80 hospitais da mulher ou ao orçamento destinado às obras do governo Lula para este ano.

O levantamento do Observatório Social do Petróleo (OSP) com base em dados do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) revela que houve uma queda de 18,5% na arrecadação entre julho de 2022 e abril de 2023 em comparação com o mesmo período anterior.

O mesmo valor seria suficiente para construir 80 hospitais semelhantes ao novo Hospital da Mulher em São Paulo, que possui 172 leitos e custa cerca de R$ 245 milhões. Além disso, esse montante se aproxima do valor total destinado pelo governo Lula para obras neste ano, que é um recorde em anos. Para ilustrar, essa quantia seria o suficiente para pagar um mês e meio de benefícios do Bolsa Família para todos os beneficiários, considerando o recente aumento no valor.

Devido ao corte realizado por Bolsonaro, a área da educação deixou de receber um montante de R$ 5,3 bilhões entre julho do ano passado e abril deste ano, representando uma queda de 4,5% em comparação com o mesmo período anterior.

Os números mencionados dizem respeito exclusivamente ao corte do ICMS nos combustíveis, não levando em consideração a redução de incidência também aplicada na energia elétrica e no setor de transportes.