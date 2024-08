Reforma Tributária vai beneficiar pequenos empreendedores, diz Sabino

Diretor de Políticas Públicas do Ifood João Sabino - Foto: Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

Em visita institucional ao Grupo A TARDE, nesta terça-feira, 23, o diretor de Políticas Públicas do Ifood João Sabino afirmou que a Reforma Tributária vai ser benéfica para todo o ecossistema da empresa, impactando principalmente as pequenas e médias empresas, que representam atualmente 70% da cadeia na plataforma.

Em 2022, o ecossistema do iFood movimentou R$ 97 bilhões na economia brasileira. Isso representou 0,53% da participação no Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, segundo dados do levantamento “Impacto socioeconômico do iFood”, elaborado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a pedido da plataforma. Para Sabino, esse cenário traz um impacto positivo para os trabalhadores intermediados pela plataforma.

“Dentro do ecossistema do Ifood, isso impacta quase 900 mil empregos gerados que chegam a esse número de meio por cento do PIB brasileiro sozinho. Eu tenho também uma base ali de entregadores ativos na plataforma de praticamente 350 mil. Tudo isso gera uma transferência de renda na ordem de dezenas de bilhões de reais todo ano para esses entregadores”, inicia ele.

Sabino aponta ainda que a Reforma, que será principal pauta para o segundo semestre no Senado Federal, vai aliviar principalmente os embargos das indústrias brasileiras, principalmente com o enxugamento dos impostos e a fixação de alíquotas para o setor.

“O debate da Reforma Tributária é bom para o Brasil como todo, primeiramente porque você vai reduzir muito o sistema complexo, em que o pobre ou pequeno empreendedor paga muito mais do que os grandes, isso tende a florescer o ecossistema da iFood. Nós temos hoje praticamente 400 mil restaurantes por mês cadastrados na plataforma e 70% desse número são pequenos empreendedores”, finaliza o diretor de políticas públicas.

João Sabino foi recebido em A TARDE pelo presidente do grupo, João de Mello Leitão, o diretor de Relações Institucionais, Luciano Neves, a diretora de Conteúdos Impressos, Mariana Carneiro, e a diretora do Núcleo Digital, Caroline Gois. Sabino esteve acompanhado das assessoras Bárbara Freiris e Flávia Uzeda, da área de comunicação da empresa.