ECONOMIA
Região Metropolitana ganhará shopping de R$ 660 milhões com 250 lojas
Projeto parado por mais de uma década é retomado e quer virar novo polo de compras
Por Iarla Queiroz
Um projeto que ficou engavetado por mais de dez anos voltou a movimentar a economia da região metropolitana do Rio. O Shopping Dutra, previsto para a Baixada Fluminense, recebeu sinal verde do Grupo Sá Cavalcante para retomar as obras. A expectativa é que a construção fique pronta até 2028.
O investimento total estimado chega a R$ 660 milhões. Metade desse orçamento já havia sido aplicada antes da paralisação do projeto: terreno terraplanado e fundações iniciais. Agora, o grupo pretende injetar o valor restante para concluir o empreendimento.
Estrutura robusta: até 250 lojas e cinema
A proposta é ambiciosa. O shopping terá capacidade para até 250 lojas, reunindo diferentes marcas para atender um público amplo da região. Além do comércio, o plano inclui um cinema com dez salas, aumentando as opções de lazer locais.
A área construída inicial deve ser de cerca de 57 mil metros quadrados, com possibilidade de expansão futura para até 77 mil m², caso o projeto avance conforme planejado. Isso significa espaço de sobra para lojas, serviços e circulação de público, o que pode transformar o local em um grande polo de compras na Baixada.
Localização estratégica às margens da Dutra
O empreendimento será erguido entre Belford Roxo e Mesquita, às margens da Rodovia Presidente Dutra — uma das principais artérias que ligam o Rio a São Paulo. A posição favorece o acesso por carro e transporte de massa, além de potencializar a atração de consumidores não só da Baixada, mas também de outras áreas próximas.
O retorno ao projeto marca a volta do Grupo Sá Cavalcante ao mercado de shoppings no estado do Rio. A empresa, originária do Espírito Santo, já teve presença na capital fluminense, administrando o Shopping Tijuca até 2010.
O que muda para a região
Se o cronograma for cumprido, o novo centro comercial deve gerar empregos diretos e indiretos, impulsionar o comércio local e atrair investimentos. Para a Baixada Fluminense, o Shopping Dutra representa um passo importante no desenvolvimento urbano e econômico, trazendo à tona novamente um projeto que parecia perdido no tempo.
Além das oportunidades de trabalho, a chegada de um shopping dessa escala costuma estimular melhorias em infraestrutura e serviços nas cidades vizinhas, reforçando o potencial de crescimento da região em anos de retomada.
