Renegociar dívidas do Fies é chance de organizar finanças; veja dicas | A TARDE

A possibilidade de renegociar as dívidas junto ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) deve ser encarada como uma boa oportunidade para que as famílias possam organizar as contas de casa nessa reta final do ano, pondo tudo na ponta do lápis.

Quem afirma é a economista Juliana Barbosa, sócia-diretora na Cifrão Educação Financeira, alertando que o momento exige cautela por parte dos consumidores.

Citando um contexto de crise econômica, Juliana destaca que, durante a pandemia do Covid-19, os pagamentos do Fies ficaram suspensos por um determinado período de tempo, mas que isso não foi suficiente para conter o aumento da inadimplência. E fala que "de lá para cá a situação só tem piorado".

Teve início ontem, na Caixa Econômica Federal, hoje, no Banco do Brasil, o prazo para que estudantes de graduação ou formados inadimplentes com o Fies possam regularizar as dívidas.

De acordo com as normas divulgadas pelo governo federal, os débitos em atraso poderão ter até 100% de desconto em juros e multas e, no caso de liquidação do contrato, a dedução pode chegar a 99% do valor consolidado da dívida.

Ainda segundo Juliana, a medida vem em boa hora, e como uma via de mão dupla, para o governo e a sociedade.

As condições para renegociação são válidas até 31 de maio de 2024, e consideram o saldo da operação atrasada no dia 30 de junho de 2023. O governo estima em 1,2 milhão o número de consumidores alvo da campanha, e em R$ 51 bilhões o montante das dívidas.

Mesmo quem possui o contrato com as parcelas em dia pode renovar o financiamento com condições mais vantajosas. O maior abatimento do valor, contudo, será para estudantes com contratos assinados até o dezembro de 2017, e com débitos em atraso em 30 de junho deste ano.

Por meio da assessoria de imprensa, o Banco do Brasil informou que o estudante interessado na renegociação deve entrar em contato com a Central de Relacionamento do BB por meio dos telefones 4004 0001 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 729 0001 (demais localidades), para saber se faz parte do público-alvo dos descontos.

A Caixa divulgou que toda a transação pode ser feita de maneira 100% digital, sem precisar comparecer a uma agência, pelo endereço fies.caixa.gov.br/fes-web/. Nos próximos dias, também será possível renegociar pelo aplicativo Fies Caixa.

Três categorias

Os estudantes que poderão aderir à conciliação foram divididos em três categorias.

Quem possui débitos vencidos e não pagos por mais de 90 dias em 30 de junho de 2023, tem direito a desconto de até 100% sobre encargos (juros e multas); desconto de 12% sobre o valor financiado pendente para pagamento à vista; parcelamento em até 150 prestações mensais e sucessiva do valor financiado pendente.

Estudantes com débitos vencidos e não pagos por mais de 360 dias em 30 de junho de 2023, inscritos no CadÚnico ou que tenham sido beneficiários do Auxílio Emergencial 2021: desconto de até 99% do valor consolidado da dívida, inclusive do valor principal; e liquidação integral do saldo devedor em até 15 prestações mensais.