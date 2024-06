Representantes da Codeba fazem visita ao Porto de Houston | A TARDE

Os representantes da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) estiveram no Porto de Houston, no estado do Texas, nos Estados Unidos. O diretor presidente, Antonio Gobbo, e o diretor de Infraestrutura e Gestão Portuária, Luís Humberto Castro, fizeram parte da Missão Internacional da Associação Brasileira dos Terminais Portuárias (ABTP).

O local possui 25 quilômetros de comprimento e está localizado a algumas horas de navegação do Golfo do México. Trata-se do porto mais movimentado dos Estados Unidos em volume de toneladas de bens importados.

A comitiva permanece em Houston até o próximo dia 7 de junho onde participa ainda de atividades como um painel sobre transição de Energia, oferecido pela Câmara de Comércio Brasil-Texas (BRATECC).

