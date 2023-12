Representantes do turismo na Bahia lançam voo de Salvador a Boipeba | A TARDE

Foi lançado nesta terça-feira, 5, pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) e a Abaeté Linhas Aéreas, o voo Salvador-Boipeba, na sede da companhia na Alameda da Holanda, S/N, São Cristóvão, O evento teve a participação do titular da Setur-BA, Maurício Bacelar, e da direção da Abaeté.

Bacelar destacou que a conexão aérea é fundamental no estabelecimento da atividade turística. "O governo tem trabalhado fortemente para a captação de voos para o nosso estado, sejam eles nacionais, regionais e internacionais", pontuou. Ele salientou ainda que os voos da Bahia possuem a maior taxa de ocupação do país. O titular da Setur também comentou que os aeroportos baianos registraram uma movimentação, em setembro de 2023, superior a setembro de 2019 antes da pandemia. ELe frisou que Salvador se transformou no principal portão de entrada de turistas estrangeiros do Norte-Nordeste.

O CEO da Abaeté Aviação, Hector Hamada, disse que a empresa é a única fora do eixo Rio - São Paulo que opera um voo regular no Brasil. Ele frisou ainda que já foram transportados mais de 12 mil pessoas para Morro de Sâo Paulo e para a Península de Maraú. Agora, segundo ele, Boipeba entra na lista da rota turística como um destino a mais.

Sobre os voos

A Abaeté Aviação inicia voos diretos de Salvador para Boipeba, distrito de Cairu, na zona turística Costa do Dendê, a partir de 14 de dezembro. Serão dois voos por semana (quinta-feira e domingo), em aeronave Caravan, com capacidade para nove passageiros. As passagens já podem ser adquiridas no site da empresa aérea.

O voo vai facilitar o acesso aos atrativos do arquipélago de Tinharé, onde ficam as localidades de Boipeba, Moreré, Monte Alegre e São Sebastião, com praias cristalinas, recifes de corais, manguezais e vegetação nativa, além da rica gastronomia regional.