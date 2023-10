RMS volta a registrar deflação em setembro; veja cenário do IPCA-15

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), calculado pelo IBGE, ficou em -0,03%, em setembro, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), voltando a apresentar deflação após ter tido aumento de preços em agosto (0,50%). A RM de Salvador foi a única, entre os 11 locais pesquisados separadamente pelo IBGE, a registrar deflação em setembro. No âmbito nacional, o índice ficou em 0,35%.

O indicador refere-se às famílias com rendimento de 1 a 40 salários-mínimos e abrange as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além de Brasília e do município de Goiânia. Ele serve como prévia da inflação oficial do mês.

Para o cálculo do IPCA-15, a metodologia utilizada é a mesma do IPCA, a diferença está no período de coleta dos preços e na abrangência geográfica. Os preços foram coletados no período de 15 de agosto a 14 de setembro (referência) e comparados com aqueles vigentes de 14 de julho a 14 de agosto.

Quanto aos índices regionais, somente uma área apresentou variação negativa em setembro. A menor variação ocorreu em Salvador (-0,03%), cujo resultado foi influenciado pela queda nos preços da cebola (-16,60%) e das carnes (-3,95%). Já a maior variação foi registrada em Belém (1,00%), por conta da alta da energia elétrica residencial (8,81%) e da gasolina (6,51%).