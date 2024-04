Saiba como usar cartão digital internacional no Imposto de Renda 2024 | A TARDE

Com a popularização das contas digitais internacionais, os correntistas devem ter atenção para a necessidade de declará-las no Imposto de Renda 2024.

Ao Globo, o auditor da Receita Federal, Jorge Alberto, explicou que, mesmo se o contribuinte não estiver enquadrado em nenhuma das regras (receber menos de R$ 30 mil em 2023, não tem casa nem carro), mas tiver uma quantia pequena em uma conta no exterior, como Wise ou Nomad, precisará enviar a declaração à Receita.

Qualquer pessoa com bens no exterior ou conta bancária em dólar precisa prestar contas ao IR, afirma o contador e fundador da Blue Consult, Mychel Mendes. O profissional explica que o investidor deve converter os saldos mantidos nestas contas pela cotação do câmbio do último dia útil de cada ano e informar na ficha "Bens e direitos".

A Wise informou que entregará o informe a seus clientes para ajudá-los a prestar contas com o Leão, embora não esteja obrigada a disponibilizar o documento por ser uma companhia estrangeira.

A brasileira Nomad, que está sujeita às regras da Receita, também confirmou o envio de informe aos clientes, além de um guia explicativo para a declaração no aplicativo.