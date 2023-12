Saiba qual é a previsão para o valor do salário mínimo em 2024 | A TARDE

Com divulgação obrigatória pelo Governo Federal até o fim de dezembro deste ano, o salário mínimo para 2024 deve ser de aproximadamente R$ 1.412. Esse será um acréscimos de R$ 92 em comparação ao salário mínimo de 2023, que é de R$ 1320.

O cálculo foi feito pelo economista Felipe Salto, da Warren Investimentos e divulgado pelo Metrópoles. A projeção leva em conta a nova fórmula do governo federal estabelecida pela política permanente de valorização do salário mínimo do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A nova política de valorização do mínimo usa uma combição de dois índices: a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado nos 12 meses encerrados em novembro do exercício anterior ao do reajuste; e a variação positiva do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos anteriores, a partir de 1º de janeiro.

O valor exato obtido seria de R$ 1.411,95, mas a lei que instituiu a nova política de valorização do salário mínimo estabelece que, quando houver valores decimais, o valor seja arredondado para cima.

Com esse cálculo, o presidente Lula tem até 31 de dezembro para instituir o novo salário mínimo por meio de decreto. O valor começa a valer em 1º de janeiro de 2024, com pagamento em fevereiro.

A nova política estebelecida para o salário mínimo foi uma das primeiras ações do Governo Lula após o governo de Jair Bolsonaro bandonar a política de valorização do mínimo, que determinava reajuste acima da inflação.

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) divulgou um estudo, em abril deste ano, indicando que o salário mínimo é referência para 54 milhões de pessoas no Brasil.