Saiba qual o valor da fortuna deixada pelo bilionário Abílio Diniz | A TARDE

O empresário Abílio Diniz, ex-presidente do Grupo Pão de Açucar, que morreu aos 87 anos, na noite deste domingo, 18, deixou uma das maiores fortunas brasileiras.

De acordo com a Revista Forbes, o magnata possui um patrimônio avaliada em cerca de R$ 10 bilhões. Em 2023, a famosa e conceituada publicação revelou que Diniz ocupava a posição 31ª no ranking global de brasileiros mais ricos do mundo.

A Península, a empresa de participações da família Diniz, é atualmente o segundo maior acionista do Carrefour global. Detém 8,4% de participação e 13,73% do capital votante, atrás apenas da família Moulin.



Durante quase seis décadas, Diniz foi presidente e controlador do grupo Pão de Açúcar, fundado por seu pai. Ele vendeu em 2013 sua participação na empresa para o Grupo Casino, mas não deixou o varejo de supermercado.

Abílio foi casado duas vezes. Com Maria Auriluce Falleiros, ele foi pai de Pedro Paulo Diniz, Ana Maria Diniz, Adriana Diniz e João Paulo Diniz, que morreu em 2022, após um infarto fulminante em sua casa na cidade de Paraty.

Já do relacionamento com Geyze Diniz, com quem se casou em 2004, o empresário teve Rafaela e o caçula Miguel.