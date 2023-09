Saiba quando será liberada a consulta ao quinto lote de restituição

A Receita Federal vai abrir nesta sexta-feira (22) a consulta ao quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda de pessoas físicas 2023. Quem tem restituição a receber e ainda não teve o dinheiro creditado na conta nos lotes anteriores deve ficar atento.

Os contribuintes que ainda aguardam a restituição devem usar o site oficial da Receita Federal ou o aplicativo da Receita, disponível para tablets e smartphones. Todas as restituições são pagas nas contas bancárias indicadas pelos contribuintes durante o preenchimento da declaração do imposto.

O pagamento das restituições começou no dia 31 de maio. Até aqui foram realizados os pagamentos em quatro lotes de restituição. O valor pago sempre é corrigido, de acordo com a Taxa Selic. Pessoas que não foram contempladas em nenhum deles devem entrar em contato com a Receita Federal para verificar as possíveis pendências.

Já quem estiver na lista mas não receber o valor na conta informada ao preencher declaração deve acionar o Banco do Brasil (BB). O contribuinte, nesse caso, poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome ligando para a Central de Relacionamento do BB, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Quem não tiver recebido e também não realizar o requerimento da restituição após um ano deverá solicitar por meio do Portal e-CAC, acessar "Declarações e Demonstrativos" e, em seguida, clicar em "Meu Imposto de Renda". Depois, basta acessar "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".