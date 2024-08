Saiba quanto você vai receber da distribuição do lucro do FGTS

Do lucro recorde de R$ 23,4 bilhões, 65% deste valor serão distribuídos aos cotistas - Foto: Reprodução

Mais de 217,6 milhões de contas aptas podem ser beneficiadas com a distribuição do lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) do ano referente a 2023. Do lucro recorde de R$ 23,4 bilhões, 65% deste valor, ou R$ 15,2 bilhões, serão passados aos seus cotistas, ou seja, aos trabalhadores do setor formal.

Terão direito ao lucro, trabalhadores que tinham saldo no Fundo de Garantia em 31 de dezembro. O depósito será feito pela Caixa Econômica Federal até o fim de agosto.

Quanto vou receber?

Para saber a parcela do lucro que será depositada, o trabalhador deve multiplicar o saldo de cada conta em seu nome em 31 de dezembro do ano passado por 0,02461511. Ou seja, a cada R$ 1.000,00, os cotistas receberão R$ 24,61.

Apesar das expectativas, o dinheiro não poderá ser sacado porque será depositado na conta do FGTS para aumentar o saldo do Fundo, o que significa que da próxima vez que o trabalhador fizer um resgate – para comprar casa própria, se for demitido sem justa causa ou se usar o saque-aniversário – terá um valor maior à disposição para o resgate.

Como consultar valor

O valor do saldo depositado poderá ser consultado através do site da Caixa ou pelo aplicativo do FGTS no celular. Para saber o valor do seu saldo em 31 de dezembro de 2023, data de referência para o repasse do lucro que será feito este mês, o trabalhador deve clicar em "confira suas contas" e em seguida, "ver extrato" e cheque o valor do saldo em dezembro de 2023.