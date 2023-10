Salão Imobiliário da Bahia abre com a oferta de 2 mil unidades | A TARDE

Com cerca de 2 mil imóveis à venda a partir de R$ 190 mil, e a participação de 22 construtoras e incorporadoras, foram abertas ontem, ao público, as portas da 15ª edição do Salão Imobiliário da Bahia. O evento é uma realização da Associação dos Dirigentes de Empresa do Mercado Imobiliário no estado (Ademi), e vai até domingo, no Centro de Convenções de Salvador, na avenida Octávio Mangabeira, Boca do Rio.

A entrada é gratuita. O horário de funcionamento é sempre das 10h às 20h, e para garantir o ingresso é necessário efetuar inscrição no endereço eletrônico na internet www.ademi-ba.com.br. O Salão Imobiliário da Bahia tem patrocínio da Bahiagás e do Governo do Estado, e apoio da Prefeitura Municipal e da Caixa Econômica Federal. No estande da Caixa, o visitante pode obter atendimento para financiamento imobiliário.



A abertura da exposição, ontem, contou com as presenças do governador Jerônimo Rodrigues, e do vice Geraldo Jr.; do prefeito de Salvador, Bruno Reis, dos presidentes da Assembleia Legislativa do Estado e da Câmara Municipal de Salvador, Adolfo Menezes e Carlos Muniz, respectivamente, bem como diversas outras autoridades políticas, dirigentes de conselhos de classe, empresários e profissionais do setor.



O Presidente da Ademi na Bahia, Claudio Cunha, disse que com a 15ª edição da mostra o mercado imobiliário mostra mais uma vez a importância que tem para a sociedade, e a economia da capital. "Não é fácil manter vivo um evento desta grandeza. São meses e meses pensando em cada detalhe, analisando a viabilidade, discutindo com a equipe, sensibilizando parceiros, construtoras e incorporadoras. E é a união das grande marcas que estão aqui hoje reunidas, é o que nos fortalece", disse.



Reconhecendo os esforços, o governador Jerônimo Rodrigues destacou que o momento atual exige "inovação" e "criatividade". "Da mesma forma que se levanta um conjunto (habitacional), uma casa. É tão difícil quanto. E tenho certeza que esses próximos três dias de evento, até domingo, será uma oportunidade de, além de fazer negócios, a Ademi se mostrar para a sociedade baiana e brasileira, o seu tamanho, a sua história. Quando vocês (da Ademi) estiveram lá no meu gabinete, fazendo o convite, ali eu tive a deminesão do que significa esse 15 Salão Imobiliário".



O prefeito Bruno Reis aproveitou a cerimônia para anunciar e assinar decretos de incentivo ao setor, como o que regulamenta a criação de uma licença provisória para comercialização de uma obra antes do prazo, empreendimentos que não utilizam gás deixar de ter exigências nessa área, que imóveis de médio e alto padrão possam ser entregues sem pisos nas áreas molháveis e molhadas (exceto baixa renda), entre outras medidas.



"O mercado da construção civil é um dos setores que mais geram empregos em Salvador, são quase 60 mil postos de trabalho diretos, colocando Salvador na primeira colocação do ranking no Nordestre, quinta, no Brasil. É extremamente importante. Lá atrás sofremos bastante com insegurança jurídica, sem um código de obras, sem uma Lous (Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo), PDDU (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano). E, desde 2016, com a nova legislação diversos empreendimentos foram lançados, só impactado pela pandemia. Mas desde 2021 há recordes no número de licenças para costruir emitidas, quase 30 mil unidades residenciais, 133 empreendimentos, injetando na economia cerca de R$ 11,4 bilhões", falou.