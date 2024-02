Salvador receberá novos pontos de recarga para carros elétricos | A TARDE

Uma parceria firmada entre a Raízen Power e a fabricante de veículos elétricos chinesa BYD, nesta sexta-feira, 2, deve trazer ao Brasil aproximadamente 600 novos pontos de recarga de carros elétricos nos próximos três anos. Salvador (BA) é uma das oito capitais onde serão instalados os hubs.

Segundo o anúncio, as instalações devem se iniciar a partir de 2024 nas cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Salvador (BA) e Belém (PA). Os consumidores da BYD também terão descontos na recarga nos hubs localizados nas cidades.

A ideia, com a instalação dos pontos de recarga de modelo DC, somando mais 18 MW de potência, é acelerar a mobilidade elétrica sustentável no Brasil. “O objetivo da parceria é ampliar significativamente a rede pública de carregadores elétricos nas principais capitais do País, com energia 100% limpa e renovável, proporcionando uma experiência tecnológica de recarga”, diz comunicado

A parceria foi celebrada em um evento na cidade de Shenzhen, na China, e contou com a presença de executivos da Raízen Power, BYD e Shell. As empresas preveem uma oferta competitiva de serviços de recarga para motoristas BYD na rede Shell Recharge e energia renovável para seus concessionários.

A Raízen é licenciada da marca Shell e conta com uma rede com quase oito mil postos no Brasil, na Argentina e no Paraguai. Atualmente, o Brasil só conta com apenas 3 mil pontos de recarga para veículos elétricos.

A Shell possui uma das maiores redes de carregamento de veículos elétricos do mundo, com cerca de 55.000 pontos públicos de recarga em mais de 30 países e espera ter aproximadamente 70.000 pontos até 2025.