Salvador terá voo direto para o Chile; saiba detalhes | A TARDE

A Sky Airlines anunciou voos diretos entre Salvador e a cidade de Santiago, no Chile. A opção de voo internacional visa a ampliação da conexão entre o aeroporto da capital baiana e o Santiago Airport, que fazem parte da rede Vinci Airports.

A viagem será feita sem a necessidade de realizar conexões, com a distância entre Salvador e Santiago sendo percorrida em menos de seis horas. Atualmente, o Chile é o terceiro maior emissor de turistas estrangeiros para o Brasil.

Os voos diretos para Santiago têm início em 1º de julho, com ocorrência sempre às sextas e segundas-feiras. O itinerário Salvador-Santiago contará com quatro frequências semanais – duas diretas e duas via Montevidéu. As operações diretas da Sky Airlines para a capital do Uruguai acontecem às terças-feiras e domingos.

Com o novo cenário, a Salvador Bahia Airport passa a ter ligação direta com duas capitais europeias e outras três latino-americanas. Atualmente, a capital baiana conta com itinerário sem escalas para Madrid (Espanha), Lisboa (Portugal), Buenos Aires (Argentina) e Montevidéu (Uruguai).

As operações diretas para as capitais espanhola e portuguesa são realizadas pela Air Europa e TAP Air Portugal, respectivamente. Já as empresas Aerolíneas Argentinas e Gol Linhas Aéreas oferecem voos sem escalas até Buenos Aires, enquanto a Sky Airlines opera os voos para Montevidéu.