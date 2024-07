SDE participa de reunião do Fórum dos Distritos Industriais da Bahia

- Foto: Divulgação

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia (SDE) participou da 1ª Reunião do Fórum dos Distritos Industriais da Bahia, realizada nessa terça-feira (9), pela Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) em parceria com os distritos, no auditório da instituição. O fórum foi desenvolvido para definir táticas conjuntas de atuação do setor industrial junto ao Poder Público Estadual, bem como fortalecer suas entidades representativas.

O secretário da pasta, Angelo Almeida, celebrou a importância do evento. “Essa reunião é um marco para o setor industrial baiano. Estamos unindo representantes dos distritos, a FIEB e o Governo da Bahia, representado pela nossa secretaria, além dos nossos esforços e de todos esses atores, estreitando ainda mais essa relação para traçar novas estratégias em prol do desenvolvimento econômico e social baiano”, disse.

Ainda em sua fala, o gestor destacou o papel da SDE no encontro. “A nossa equipe está presente neste marco e o nosso papel é ampliar o processo de escuta, onde somos provocados para a resolução dos pleitos colocados. Não existe desenvolvimento sem diálogo e planejamento para novos caminhos”, afirmou.

Ao todo, 15 distritos industriais associados ao fórum participaram do encontro, apresentando os desafios enfrentados pelo setor. Na ocasião, a FIEB apresentou uma cartilha orientando aos municípios que possuem distritos industriais a firmarem um acordo de cooperação com a instituição para a composição do fórum.