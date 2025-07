"Se a Câmara votar, Senado vota"; diz Alcolumbre sobre IOF

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta quarta-feira, 25, que, caso a Câmara dos Deputados aprove o projeto de decreto legislativo (PDL) que suspende o decreto do governo sobre o reajuste do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), o Senado também votará a proposta no mesmo dia.

A inclusão do PDL na pauta da Câmara surpreendeu o meio político e foi articulada pelo presidente da Casa, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB). O relator do projeto é o deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO).

O projeto foi apresentado pelo PL e busca anular o decreto do governo federal que aumenta as alíquotas do IOF. A possível derrubada da medida tem mobilizado lideranças no Congresso, que consideram o reajuste politicamente inviável.

“Se a Câmara votar, o Senado vota”, garantiu Alcolumbre a jornalistas, sinalizando que a proposta pode ter tramitação acelerada.