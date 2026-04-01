ECONOMIA
Sem bacalhau e susto no bolso: 7 peixes baratos para salvar a Páscoa
Com preços mais acessíveis, alternativas garantem sabor e tradição sem pesar no orçamento
Por Iarla Queiroz
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O bacalhau pode até ser tradição na Páscoa, mas o preço alto tem feito muita gente repensar o cardápio. Apostar em peixes mais baratos que entregam sabor, versatilidade e ainda ajudam a manter o almoço especial sem estourar o orçamento.
Com escolhas simples e um pouco de criatividade, dá para adaptar receitas clássicas e até descobrir novas combinações para a data. Do forno à frigideira, não faltam opções acessíveis que funcionam super bem na cozinha.
Alternativas que cabem no bolso
Se a ideia é economizar sem abrir mão do sabor, alguns peixes mais populares acabam virando protagonistas. Além de fáceis de encontrar, eles se adaptam a diferentes tipos de preparo e agradam diversos paladares.
Confira 7 opções para substituir o bacalhau nesta Páscoa:
Sardinha:
Barata e nutritiva, a sardinha é rica em ômega-3 e tem sabor marcante. Funciona muito bem em tortas, assados e até em releituras de pratos tradicionais.
Preços Médios:
- Sardinha Inteira/Congelada (KG/Pacote): R$ 14,00 a R$ 19,00.
- Sardinha Limpa/Espalmada (500g): R$ 14,90 a R$ 17,99.
- Sardinha em Lata (75g-125g): R$ 7,99 a R$ 9,99.
Tilápia:
Queridinha no Brasil, a tilápia tem gosto suave e combina com praticamente tudo. Vai bem com molhos, legumes e receitas no forno, sendo perfeita para quem busca praticidade.
Preços Médios:
- Tilápia Inteira Fresca: Aprox. R$ 19,90/kg.
- Filé de Tilápia: Aprox. R$ 12,99 a R$65,99
Merluza:
Com preço acessível e fácil de encontrar, principalmente congelada, a merluza tem carne macia e é ótima para gratinados ou preparos com batata.
Preços Médios:
- Filé de Merluza 500g: Aprox. R$ 18,90 a R$ 29,99.
- Filé de Merluza 800g/1kg: Aprox. R$ 24,99 a R$36,90.
Pescada:
Leve e delicada, a pescada é uma opção versátil para assar ou grelhar. Absorve bem os temperos, o que realça ainda mais o sabor.
Preços Médios:
- Pescada Branca Inteira/Fresca: Aprox. R$ 39,90 a R$ 45,00 por kg.
- Filé de Pescada Amarela: Aprox. R$ 45,00 a R$ 73,00 por kg.
- Posta de Pescada Amarela: Aprox. R$ 54,90 a R$ 69,90 por kg.
Corvina:
Para quem prefere um peixe mais intenso, a corvina é uma boa pedida. Tem ótimo rendimento e funciona bem em receitas no forno ou cozidas com legumes.
Preços Médios:
- Corvina Inteira Fresca: A partir de R$ 21,50 a R$ 39,00 o quilo.
- Corvina em Postas (Congelada/Bandeja): Varia de R$ 39,99 a R$ 84,50 o quilo.
Tainha:
Dependendo da época, a tainha aparece com preço mais baixo e rende ótimos pratos. Assada inteira e bem temperada, é ideal para servir em família.
Preços Médios:
- Tainha Inteira (com ova): Aprox R$ 18,00 a R$ 22,00
- Tainha Inteira (sem ova/pequena): A partir de R$ 9,90 a R$ 13,90/kg.
- Filé de Tainha: Aprox. R$ 35,90/kg.
Atum:
Prático e acessível, o atum — principalmente o enlatado — é um verdadeiro coringa. Vai bem em tortas, saladas e recheios, garantindo rapidez no preparo.
Preços Médios:
- Atum Enlatado (Ralado/Sólido): Aprox. R$ 5,99 a R$ 13,99 (lata de ~170g).
- Atum Fresco (Lombo/Pedaços): Aprox. R$38,99 a R$ 69,00 o quilo.
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