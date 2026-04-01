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ECONOMIA

Sem bacalhau e susto no bolso: 7 peixes baratos para salvar a Páscoa

Com preços mais acessíveis, alternativas garantem sabor e tradição sem pesar no orçamento

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

01/04/2026 - 19:10 h

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Receita de peixe gratinado para a páscoa
Receita de peixe gratinado para a páscoa -

O bacalhau pode até ser tradição na Páscoa, mas o preço alto tem feito muita gente repensar o cardápio. Apostar em peixes mais baratos que entregam sabor, versatilidade e ainda ajudam a manter o almoço especial sem estourar o orçamento.

Com escolhas simples e um pouco de criatividade, dá para adaptar receitas clássicas e até descobrir novas combinações para a data. Do forno à frigideira, não faltam opções acessíveis que funcionam super bem na cozinha.

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Alternativas que cabem no bolso

Se a ideia é economizar sem abrir mão do sabor, alguns peixes mais populares acabam virando protagonistas. Além de fáceis de encontrar, eles se adaptam a diferentes tipos de preparo e agradam diversos paladares.

Confira 7 opções para substituir o bacalhau nesta Páscoa:

Sardinha:

Barata e nutritiva, a sardinha é rica em ômega-3 e tem sabor marcante. Funciona muito bem em tortas, assados e até em releituras de pratos tradicionais.

Preços Médios:

  • Sardinha Inteira/Congelada (KG/Pacote): R$ 14,00 a R$ 19,00.
  • Sardinha Limpa/Espalmada (500g): R$ 14,90 a R$ 17,99.
  • Sardinha em Lata (75g-125g): R$ 7,99 a R$ 9,99.

Tilápia:

Queridinha no Brasil, a tilápia tem gosto suave e combina com praticamente tudo. Vai bem com molhos, legumes e receitas no forno, sendo perfeita para quem busca praticidade.

Preços Médios:

  • Tilápia Inteira Fresca: Aprox. R$ 19,90/kg.
  • Filé de Tilápia: Aprox. R$ 12,99 a R$65,99

Merluza:

Com preço acessível e fácil de encontrar, principalmente congelada, a merluza tem carne macia e é ótima para gratinados ou preparos com batata.

Preços Médios:

  • Filé de Merluza 500g: Aprox. R$ 18,90 a R$ 29,99.
  • Filé de Merluza 800g/1kg: Aprox. R$ 24,99 a R$36,90.

Pescada:

Leve e delicada, a pescada é uma opção versátil para assar ou grelhar. Absorve bem os temperos, o que realça ainda mais o sabor.

Preços Médios:

  • Pescada Branca Inteira/Fresca: Aprox. R$ 39,90 a R$ 45,00 por kg.
  • Filé de Pescada Amarela: Aprox. R$ 45,00 a R$ 73,00 por kg.
  • Posta de Pescada Amarela: Aprox. R$ 54,90 a R$ 69,90 por kg.

Corvina:

Para quem prefere um peixe mais intenso, a corvina é uma boa pedida. Tem ótimo rendimento e funciona bem em receitas no forno ou cozidas com legumes.

Preços Médios:

  • Corvina Inteira Fresca: A partir de R$ 21,50 a R$ 39,00 o quilo.
  • Corvina em Postas (Congelada/Bandeja): Varia de R$ 39,99 a R$ 84,50 o quilo.

Tainha:

Dependendo da época, a tainha aparece com preço mais baixo e rende ótimos pratos. Assada inteira e bem temperada, é ideal para servir em família.

Preços Médios:

  • Tainha Inteira (com ova): Aprox R$ 18,00 a R$ 22,00
  • Tainha Inteira (sem ova/pequena): A partir de R$ 9,90 a R$ 13,90/kg.
  • Filé de Tainha: Aprox. R$ 35,90/kg.

Atum:

Prático e acessível, o atum — principalmente o enlatado — é um verdadeiro coringa. Vai bem em tortas, saladas e recheios, garantindo rapidez no preparo.

Preços Médios:

  • Atum Enlatado (Ralado/Sólido): Aprox. R$ 5,99 a R$ 13,99 (lata de ~170g).
  • Atum Fresco (Lombo/Pedaços): Aprox. R$38,99 a R$ 69,00 o quilo.

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