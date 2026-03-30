Feriadão de 4 dias! Salvador terá ponto facultativo na Semana Santa

Praia do Porto da Barra, em Salvador - Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

Os servidores municipais de Salvador terão um feriado prolongado logo no início de abril. A Prefeitura decretou ponto facultativo no dia 2, quinta-feira, ampliando a folga da Semana Santa.

Em 2026, a Semana Maior será celebrada nos primeiros dias do mês, começando no dia 29 de março (Domingo de Ramos) e finalizando no dia 04 de abril (Sábado Santo).

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Ponto facultativo amplia folga

A medida foi oficializada por meio do Decreto nº 41.528, publicado no Diário Oficial do Município. Com isso, o expediente nos órgãos do Poder Executivo municipal será suspenso na quinta-feira (02), véspera da Sexta-feira Santa.

Além da Semana Santa, o texto também estabelece ponto facultativo no dia 20 de abril, antecedendo o feriado de Tiradentes.

Compensação de horas

De acordo com o decreto, os servidores deverão compensar as horas não trabalhadas. A reposição será feita com o acréscimo de uma hora na jornada mensal, em dias úteis antes ou depois das datas estabelecidas.

As regras mais detalhadas sobre essa compensação ainda serão definidas por meio de instrução normativa da Secretaria Municipal de Gestão (Semge). A responsabilidade pelo cumprimento da carga horária ficará com os dirigentes dos órgãos e chefias imediatas, que também devem acompanhar a frequência dos servidores.

Serviços essenciais continuam

Apesar da suspensão do expediente, o decreto deixa claro que serviços essenciais não serão interrompidos. Áreas como saúde, mobilidade, ordem pública e fiscalização urbana seguem funcionando normalmente, com organização definida por cada órgão.

Também entram nessa exceção a Guarda Civil Municipal e os Conselhos Tutelares.

Semana Santa e seu significado

A Semana Santa antecede a Páscoa e marca, segundo a tradição cristã Católica, os últimos dias de Jesus Cristo na Terra. O período inclui celebrações importantes como o Domingo de Ramos, a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão, o Sábado Santo e o Domingo de Páscoa.

Diferente de datas fixas como o Natal, a Páscoa é móvel e varia a cada ano, sendo celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorre depois do equinócio — o que explica a mudança no calendário religioso.

Já a Sexta-feira Santa, incluída no feriadão prolongado deste ano, é considerada um dos momentos mais simbólicos do calendário cristão, marcada por reflexão e tradição para milhões de fiéis.