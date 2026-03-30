Boa Vista de São Caetano lidera volume de chuvas em Salvador

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Vila Picasso em Boa Vista de são Caetano - Foto: Shirley Stolze

As fortes chuvas que atingem Salvador colocaram a cidade em nível de alerta nesta segunda-feira, 20. Entre as áreas mais afetadas, o bairro de Boa Vista de São Caetano registrou o maior volume pluviométrico nas últimas horas.

De acordo com dados divulgados pela Prefeitura, Boa Vista de São Caetano acumulou 166,8 mm de chuva, liderando o ranking das regiões mais atingidas.

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Bairros com maior volume de chuva:

Além de Boa Vista de São Caetano, outros bairros também registraram índices elevados:

Boa Vista de São Caetano: 166,8 mm

Vila Picasso: 154,0 mm

Fazenda Grande do Retiro: 152,3 mm

Vai continuar chovendo em salvador?

De acordo com a Defesa Civil (Codesal), a cidade avançou para o estágio operacional de "alerta", na manhã desta segunda-feira, 30. O caso ocorre por conta de um sistema de baixa pressão associado a um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), fenômeno meteorológico que acontece nas camadas mais altas da atmosfera.

Ao logo desta semana, espera-se condições instáveis com possibilidade de chuva, especialmente no período da tarde. Ventos moderados, com temperaturas variando entre 23ºC e 31ºC.

Confira previsão do tempo detalhada para os próximos dias

30/03

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

Temperatura: 25° - 29°

31/03

Sol com algumas nuvens. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

Temperatura: 22° - 29°

01/04

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

Temperatura: 24° - 28°

02/04

Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva pela manhã até a noite

Temperatura: 25° - 29°

03/04

Sol com algumas nuvens. Sol o dia todo. Pancadas de chuva de manhã e à noite.

Temperatura: 25° - 29°

04/04

Sol o dia todo. Pancadas de chuva de manhã e à noite.

Temperatura: 25° - 28°

05/04