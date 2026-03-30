SALVADOR
Boa Vista de São Caetano lidera volume de chuvas em Salvador
Chuvas intensas estão associadas a um sistema de baixa pressão
Por Victoria Isabel
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As fortes chuvas que atingem Salvador colocaram a cidade em nível de alerta nesta segunda-feira, 20. Entre as áreas mais afetadas, o bairro de Boa Vista de São Caetano registrou o maior volume pluviométrico nas últimas horas.
De acordo com dados divulgados pela Prefeitura, Boa Vista de São Caetano acumulou 166,8 mm de chuva, liderando o ranking das regiões mais atingidas.
Bairros com maior volume de chuva:
Além de Boa Vista de São Caetano, outros bairros também registraram índices elevados:
- Boa Vista de São Caetano: 166,8 mm
- Vila Picasso: 154,0 mm
- Fazenda Grande do Retiro: 152,3 mm
Vai continuar chovendo em salvador?
De acordo com a Defesa Civil (Codesal), a cidade avançou para o estágio operacional de "alerta", na manhã desta segunda-feira, 30. O caso ocorre por conta de um sistema de baixa pressão associado a um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), fenômeno meteorológico que acontece nas camadas mais altas da atmosfera.
Ao logo desta semana, espera-se condições instáveis com possibilidade de chuva, especialmente no período da tarde. Ventos moderados, com temperaturas variando entre 23ºC e 31ºC.
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Confira previsão do tempo detalhada para os próximos dias
30/03
- Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite
- Temperatura: 25° - 29°
31/03
- Sol com algumas nuvens. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite
- Temperatura: 22° - 29°
01/04
- Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite
- Temperatura: 24° - 28°
02/04
- Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva pela manhã até a noite
- Temperatura: 25° - 29°
03/04
- Sol com algumas nuvens. Sol o dia todo. Pancadas de chuva de manhã e à noite.
- Temperatura: 25° - 29°
04/04
- Sol o dia todo. Pancadas de chuva de manhã e à noite.
- Temperatura: 25° - 28°
05/04
- Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.
- Temperatura: 25° - 27°
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