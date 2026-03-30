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PENITÊNCIA

Saiba porque não pode comer carne na Sexta-Feira Santa

A tradição católica segue sendo cultuada por diversas pessoas e religiões

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

30/03/2026 - 12:50 h

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A Semana Santa é baseada em tradições católicas
A Semana Santa é baseada em tradições católicas -

A Semana Santa está se aproximando e com ela vem uma dúvida de muitas pessoas com relação a proibição da ingestão de carne vermelha neste período. Tradição do catolicismo, a abstinência do alimento na Sexta-feira Santa é muito comum entre os brasileiros.

Segundo os preceitos da Igreja Católica, a Semana Santa representa o período de morte e ressurreição de Cristo, começando no Domingo de Ramos, dia que marca a entrada de Cristo em Jerusalém, e encerrando no domingo de Páscoa, dia da ressurreição de Cristo.

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Na Sexta-Feira Santa, que também é conhecida como Sexta-Feira da Paixão, o jejum de carne vermelha e branca representa penitência, luto e respeito ao sacrifício de Jesus Cristo, que morreu em uma sexta-feira.

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Quando surgiu a tradição?

De acordo com historiadores, a penitência de carne teve sua origem na Idade Média, no século IX, durante o pontificado de Nicolau I, juntamente com a tradição dos católicos de jejuar toda sexta-feira.

No início da prática, as pessoas costumavam evitar o consumo da proteína nas quartas e sextas. Os fiéis também cortavam laticínios e ovos das refeições neste período, fazendo uma alimentação vegana.

Entretanto, o costume de jejuar por dois dias durante a semana foi sendo modificada e foi estabelecido apenas durante a Sexta-Feira Santa, que será celebrada no dia 3 de abril de 2026.

O que comer para substituir a carne?

Como forma de driblar a ausência da proteína bovina durante a refeição do fim de semana, muitas pessoas optam por consumir peixes e frutos do mar, mantendo a fonte de fibra animal, porém sem descumprir a tradição.

Dentre as opções mais comuns estão o bacalhau, pirarucu e atum. Além de camarão, caranguejos e polvos. Outras pessoas ainda optam por opções mais econômicas como ovos.

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Tags:

brasil catolicismo semana santa

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