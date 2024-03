Serasa e Desenrola realizam MegaFeirão de renegociação de dívidas | A TARDE

O Serasa e o Desenrola Brasil iniciam nesta segunda-feira, 4, o MegaFeirão de renegociação de dívidas. Até o dia 28 de março, a iniciativa ofertará descontos de até 99% em dívidas de água, energia, gás, bancos, telefonia, varejo e universidades de forma online.

Mais de 700 empresas, os Correios e as concessionárias de água e luz participam da iniciativa que tem objetivo de combater o endividamento no país. As ofertas podem ser conferidas pelo aplicativo e no site oficial do Serasa. As oportunidades do Desenrola também estarão na plataforma.

Serão disponibilizadas mais de 550 milhões de ofertas, além de descontos de até 96% nas dívidas cadastradas no Desenrola Brasil, com parcelamentos em até 60 vezes, prestação mínima de R$ 50 e juros de 1,99% ao mês. Também poderão ser feitos pagamento das ofertas no Pix.

As renegociações podem ser realizadas através do site do MegaFeirão no Serasa, pelo aplicativo ‘Serasa’, disponível no Google Play e App Store e WhatsApp, por meio do número 11 99575–2096.

Presencialmente, é possível regularizar as pendências em todas as agências dos Correios do Brasil, a partir de uma taxa de R$ 4,20.