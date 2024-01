Servidores do Banco Central fazem greve de 24 horas nesta quinta | A TARDE

Servidores do Banco Central (BC) iniciaram nesta quinta-feira,11, uma greve de 24h para reivindicar reajuste salarial e reestruturação de carreira ao governo federal. Mais de 70% dos funcionários devem aderir à paralisação, segundo o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central(Sinal).

Os servidores cobram incremento salarial de 36%, parcelado em parcelas entre 2024 e 2026; criação de uma retribuição salarial por produtividade institucional; exigência de nível superior para o cargo de técnico e mudança do nome do cargo de analista para auditor.

Segundo o presidente do Sinal, Fábio Faiad, caso as negociações não avancem, a próxima etapa da paralisação será a entrega dos cargos comissionados de chefia, em fevereiro. Ele ressalta que, por exemplo, a manutenção do Pix pode ser prejudicada.

“Estamos satisfeitos com o resultado de hoje. Contudo, se a omissão do sr. Roberto Campos Neto, presidente do BC, e a intransigência do Governo continuarem, a tendência é a de radicalização do movimento”, diz.