Setor de serviços criou 8.155 empregos informais em março na Bahia | A TARDE

O setor de serviços foi responsável por criar 8.155 empregos informais em março de 2024 na Bahia - um crescimento de 21,8% em relação ao mês anterior, quando o estado gerou 6.374 vagas de trabalho no setor.

As categorias que apresentaram maior registro de vagas criadas foram a administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (4.170).

No referido mês, o estado registrou 12.482 novos postos de trabalho, segundo dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), divulgados nesta terça-feira, 30.

O setor da Indústria gerou 1.580 cargos formais, enquanto a Agropecuária fica em terceiro lugar no volume de empregos criados, com 1.475.

O Brasil fechou o mês de março com saldo positivo de 244.315 empregos com carteira assinada. No acumulado do ano (janeiro/2024 a março/2024), o saldo foi positivo em 719.033 empregos, o que representa um aumento de 34% em relação aos três primeiros meses do ano passado.