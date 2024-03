Setor de serviços na Bahia cai 1,6% em janeiro | A TARDE

O volume de serviços prestados na Bahia caiu 1,6% em janeiro em comparação com dezembro de 2023, seguindo caminho contrário à média nacional que registrou crescimento de 0,7%. O resultado negativo foi refletido pela contenção do consumo entre as famílias no mês.

Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgada com análise da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).

Leia mais: Setor de serviços na Bahia fecha 2023 com alta; veja cenário

Em dezembro, o volume de serviços registrou expansão de 0,7% em dezembro, puxada pelas festas de final de ano. Janeiro, entretanto, costuma ser um mês em que as famílias consomem menos, devido ao planejamento das obrigações de início de ano, como o pagamento de despesas e férias escolares. Isso refletiu negativamente no resultado do indicador.

Em comparação com janeiro de 2023, o volume de serviços cresceu 0,2%. Duas das cinco atividades foram responsáveis por puxar os resultados: os Serviços de informação e comunicação (5,3%) e de Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (2,0%). Por outro lado, os Serviços profissionais, administrativos e complementares (-4,5%), Outros serviços (-4,0%) e Serviços prestados às famílias (-1,4%) puxaram o índice para baixo.

Na comparação com o acumulado dos últimos doze meses, o setor expandiu 6,1%, puxado pelas atividades de Serviços de informação e comunicação (14,4%), Serviços profissionais, administrativos e complementares (6,6%), Serviços prestados às famílias (6,2%), Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (3,5%). Em sentido oposto, as atividades Outros serviços (-0,2%) contabilizaram queda. Nessa análise cabe também destacar, que o resultado da Bahia é superior à média nacional (2,4%).

Volume de atividades turísticas

Em janeiro de 2024, o índice de atividades turísticas no Brasil apontou retração de 0,8% frente a dezembro de 2023, após ter avançado 2,6% no mês anterior. Em termos regionais, quatro dos 12 locais pesquisados acompanharam esse movimento de retração verificado na atividade turística nacional. Nessa comparação, a Bahia (2,7%) apontou a quarta variação positiva mais expressiva e superior à média nacional.

No volume das atividades turísticas, quando comparado com o mês de janeiro do ano anterior, o Brasil apresentou expansão de 0,5%. Em termos regionais, seis dos 12 locais pesquisados mostraram avanço nos serviços voltados ao turismo. Nessa comparação, a Bahia (0,7%) apontou a quarta variação positiva mais expressiva e superior à média nacional.

O agregado especial de atividades turísticas no Brasil cresceu 5,9%, no acumulado dos últimos 12 meses do ano, frente a igual período de 2022. Em termos regionais, dez dos doze locais investigados também registraram taxas positivas. Nessa análise cabe destacar, que a Bahia (9,8%) apontou a quarta variação positiva mais expressiva e superior à média nacional.